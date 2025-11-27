Tierliebe endet tödlich: Frau von gerettetem Hirsch getötet

Stewartsville (USA) - Im US -Bundesstaat Ohio wurde einer 64-Jährigen ihre Tierliebe zum Verhängnis.

Jodi Proger (†64) kümmerte sich zwölf Jahre lang um Dutzende verletzte Hirsche und päppelte sie wieder auf. © Facebook/Screenshot/JodiWheezer Proger

Wie der Fernsehsender WSYX berichtet, hatte Jodi Proger zwölf Jahre lang auf ihrem rund zwei Hektar großen Grundstück Dutzende verletzte Hirsche aufgenommen und aufgepäppelt - bis eines der Tiere sie am 15. November tötete.

Die 64-Jährige wurde leblos in einem der Gehege gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge soll sie von einem Hirschbock angegriffen und getötet worden sein.

Eines der Tiere wurde kurz darauf von der Polizei erschossen, weil es sich gegenüber den Beamten ungewöhnlich aggressiv verhielt.