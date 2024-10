Killerkeime im Sandwich: Mann leidet bis heute an den Folgen seiner Infektion

Florida - In den USA kommt es immer wieder zu Keim-Problemen in der Lebensmittelindustrie. Erst kürzlich erkrankten mehrere Personen, weil sie durch einen McDonald's-Burger Kolibakterien aufnahmen . Jetzt muss ein 86-Jähriger mit schweren gesundheitlichen Folgen leben - und das nur wegen eines Sandwiches.

"Boar's Head" musste rund 3200 Tonnen Fleisch zurückrufen, nachdem man den Listerien-Befall entdeckt hatte. © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Micheal Silberman aus Florida bereitete sich ein Sandwich mit Truthahnfleisch zu. Da wusste er nicht, welche fatalen Folgen der Verzehr haben sollte, denn das war der vermeintliche Auslöser des Unglücks, wie "Daily Mail" berichtet.

Wenig später erkrankte er an Meningitis (Hirnhautentzündung), die zu schweren Krampfanfällen führte. Die waren so intensiv, dass Ärzte ihn wochenlang in ein künstliches Koma versetzen mussten.

Trotz aller Behandlungen ist sein Leben bis heute stark eingeschränkt. Der eigentlich fitte Rentner kann sich jetzt nur noch mit einem Rollator im Haus bewegen und seine an Arthritis erkrankte Frau nicht mehr unterstützen.

Das Truthahnfleisch auf seinem Sandwich stammte von der Marke "Boar's Head". Die mussten im Juli dieses Jahres Leberwurst zurückrufen, weil diese mit Listerien kontaminiert war. Als die Verunreinigung auffiel, war das Unternehmen gezwungen, rund 3200 Tonnen Fleisch- und Geflügelprodukte aus dem Handel zu nehmen.