Kleinkind stürzt aus 15. Stock - und überlebt!

Wie ABC News unter Berufung auf Behörden berichtete, stürzte das Kleinkind am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von einem Privatbalkon einer Wohnung in Silver Spring in die Tiefe.

Laut Polizeisprecherin Shiera Goff habe der Balkon kein Geländer, sondern Schutzglas gehabt. Die Eltern seien zum Zeitpunkt des Unglücks zu Hause gewesen.

"Das Kind schlug im Gebüsch auf und landete im Mulch, was den Aufprall abmilderte", so David Pazos, stellvertretender Leiter der örtlichen Feuerwehr, gegenüber ABC News. Der kleine Junge kam mit "traumatischen" Verletzungen in ein Krankenhaus, hieß es.