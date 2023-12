Koffein-Bombe: Zweiter Todesfall nach "Limonaden"-Bestellung

Florida (USA) - Es heißt Limonade, doch drin steckt mehr Koffein als in einer Dose Red Bull. Unwissentlich tranken zwei Menschen mit Herzproblemen davon: beide tot. Doch wie viel Koffein ist auch für gesunde Erwachsene zu viel?

Sarah Katz verstarb im Alter von 21 Jahren nach zwei Herzstillständen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Sarah Katz

Dennis Brown (†46) trank drei "Limonaden" in einer Filiale des US-Unternehmens Panera Bread in Florida und machte sich auf den Heimweg. Seine Wohnung erreichte er nie. Er starb auf dem Weg dorthin. Das geht aus einer Klage hervor, die am 4. Dezember von seiner Mutter gegen die Cafe-Kette Panera Bread eingereicht wurde.

Es ist bereits die zweite Klage, die die "Charged Lemonade" dieser Kette mit einem Todesfall in Verbindung bringt. Im September 2022 starb Sarah Katz (†21). Die Studentin mit Herzproblemen vertrug kein Koffein und wusste nichts über die hohe Dosierung in ihrer vermeintlichen Limonade.

Sarahs Eltern zogen deshalb vor Gericht, damit das Unternehmen die "Limonade" mit einem Warnhinweis versehen muss. Die Klage wurde im Oktober dieses Jahres eingereicht.