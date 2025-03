28.03.2025 11:45 Krankenhaus-Horror: Patient steckt sich bei Nieren-Transplantation mit Tollwut an

In einem Krankenhaus in den USA kam zu einem verstörenden Vorfall. Ein Patient steckte sich bei einer Organtransplantation mit Tollwut an.

Von Clemens Grosz

Toledo (Ohio/USA) - In einem Krankenhaus in den USA kam zu einem verstörenden Vorfall. Ein Patient steckte sich bei einer Organtransplantation mit Tollwut an. Der Mann starb. Der Patient infizierte sich im Krankenhaus mit dem Virus. (Symbolbild) © 123rf/mshmeljov Jahrelang wartete ein Patient aus den USA auf eine neue Niere. Doch als er sie endlich bekam, war das sein Todesurteil. Der erschütternde Vorfall geschah bereits Ende Dezember im US-Bundesstaat Ohio, wurde aber erst jetzt bekannt. Wie der Sender ABC berichtet, infizierte sich der namentlich nicht genannte Mann bei einer Organtransplantation im Krankenhaus University of Toledo Medical Center mit dem Tollwut-Virus. Wenige Tage später brach die Krankheit aus. Der ohnehin geschwächte Patient hatte keine Chance und starb einen qualvollen Tod. USA Tödlicher Unfall: Zwölfköpfige Familie stürzt mit Van von Klippe und setzt Wald in Flammen! "Das Virus wurde durch eine Nierentransplantation übertragen", sagte Gerichtsmediziner Dr. Carl J. Schmidt zur Zeitung "Toledo Blade". Das Organ sei einem verstorbenen Organspender entnommen worden. Wo die Todesniere genau herkam, wollten die Behörden nicht sagen. Das Krankenhaus will den Vorfall gründlich untersuchen. Tollwut: Eine tödliche Gefahr Wer an Tollwut erkrankt ist, hat in der Regel nur noch wenige Tage zu leben. Das Tollwutvirus, auch Rabiesvirus genannt, wird in den allermeisten Fällen durch Bisse und Kratzer infizierter Tiere übertragen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch passiere nur äußerst selten. Wenn die Wunde nicht sofort medizinisch versorgt wird, befällt der Erreger erst das Nervensystem und dann das Gehirn. Zu den Symptomen zählen hohes Fieber, Schluckbeschwerden, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Dann tritt der Tod ein. Eine wirksame Behandlung ist nicht bekannt. Während Deutschland als tollwutfrei gilt, ist die heimtückische Krankheit in vielen Entwicklungsländer auf dem Vormarsch. Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass das Virus auch von Affen übertragen werden kann.

Titelfoto: 123rf/mshmeljov