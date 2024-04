Schweigegeldzahlungen an Pornostar: Trump ab heute vor Gericht! Ein Detail ist besonders pikant

New York City - Zum ersten Mal in der US-Geschichte startet am heutigen Montag (Ortszeit) ein Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten! Donald Trump (77) wird vorgeworfen, vor der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Hintergrund sind Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels (45). Brisant: Am selben Tag sorgt eine Doku über die Erotik-Darstellerin für Schlagzeilen.