Kurioser Gesetzesentwurf: Polizeihunde sollen nicht mehr beißen dürfen

Wie das Nachrichtenportal " New York Post " berichtet, haben zwei bundesstaatliche Gesetzesgeber bereits am vergangenen Montag einen Gesetzesentwurf vorgestellt.

Dabei hat die USA mit seiner hohen Waffengewalt ein viel größeres Problem. Allein im Bundesstaat Kalifornien gibt es im Durchschnitt alle 8,3 Tage eine Massenschießerei, so das " Public Policy Institute of California " (PPIC).

"Viele dieser Bisse können lebenslange Verletzungen verursachen - also lassen sie uns das klarstellen: lebenslange Verletzungen, bevor Sie sich als schuldig erwiesen haben", so Jackson.

Polizeihunde hätten in den Jahren 2020 und 2021 in Kalifornien 186 Menschen schwer verletzt, fügt er hinzu.

Noch ist unklar, ob die vierbeinigen Polizisten ihre Jobs behalten können, oder bald in den Ruhestand gehen müssen. (Symbolfoto) © 123RF/zhukovsky

Befürworter und Aktivisten der "Black and Brown"-Community führen den Einsatz von Polizeihunden auf die Wurzeln der Sklaverei zurück, bei der man die Tiere systematisch als Unterdrückungs-Werkzeuge eingesetzt hat.

"Mit diesem Gesetzesentwurf lösen wir uns von der schrecklichen Vergangenheit und bewegen uns auf eine bessere Zukunft zu", sagt Rick Callender, der Präsident der "National Association for the Advancement of Colored People" in Kalifornien (NAACP).

Polizeihund-Experten kritisieren hingegen den Gesetzesentwurf und warnen davor, dass weniger Polizeihunde die Beamten eher zur Waffe greifen lassen würden.

"Die Anzahl der Hunde, die auf der Straße sind, reduziert die Anzahl der Angriffe auf Beamte und die Anzahl der Schießereien, an denen Beamte beteiligt sind, was letztendlich wahrscheinlich auch das Leben einer Reihe von Verdächtigen retten würde, die sonst am Ende Opfer von Schüssen gewesen wären", so der pensionierte K-9-Führer Bob Eden.