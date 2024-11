Lehrerin verführt Schüler über Snapchat - im Austausch für Drogen und Alkohol

Carissa Smith (31) wird beschuldigt, Sex mit Schülern gehabt zu haben - im Austausch gegen Drogen und Alkohol. © Facebook/Screenshot/Pulaski County Sheriff's Department

Die 31-Jährige war Aushilfslehrerin an der "Dixon Middle School" und wurde am Dienstag verhaftet, weil der Verdacht besteht, dass sie sexuelle Handlungen an mehreren Schülern vorgenommen hat.



Wie Daily Mail berichtete, sollen die Taten sowohl in ihrer Wohnung als auch an anderen Orten wie abgelegenen Schotterstraßen und am Straßenrand stattgefunden haben - im Austausch dafür gab sie ihren Opfern Geld, Marihuana und Alkohol.

Der Schulbezirk Dixon R-1 zeigte sich erschüttert von den Übergriffen und erklärte, dass man verstärkt Maßnahmen ergreifen werde, um den Schülern eine sichere und geschützte Umgebung zu bieten.