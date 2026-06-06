06.06.2026 14:15 Es begann mit Halsschmerzen: Dann erlebt junge Frau den Schock ihres Lebens

Am Anfang waren es nur Halsschmerzen und der Verdacht auf Post-Covid. Doch als sie noch mal ins Krankenhaus musste, kam die Schock-Diagnose.

Von Benjamin Schön

New Jersey - Erst war es nur Müdigkeit, dann Atemnot, schließlich Halsschmerzen. Was für die heute 30-jährige Lindsay Kassab wie eine harmlose Infektion begann, entpuppte sich als tödliche Gefahr. Als die Ärzte endlich die richtige Diagnose stellten, war es fast zu spät. Ihr Blutbild war so dramatisch, dass Mediziner ihr erklärten, sie sei eine "tickende Zeitbombe".

Der erste Aufenthalt vom Krankenhaus war noch nicht so schlimm. © Instagram health_with_lindsay Alles begann während der Corona-Pandemie. Lindsay fühlte sich ständig erschöpft und hatte kaum noch Energie. Zunächst vermuteten die Ärzte ein Pfeiffersches Drüsenfieber. Dabei handelt es sich um eine Virusinfektion, die oft starke Müdigkeit verursacht. Später erklärten Ärzte ihre Beschwerden mit Long Covid oder Angstzuständen. Doch Lindsays Zustand verschlechterte sich weiter. "Ich konnte kaum eine Treppe hochgehen, ohne danach völlig außer Atem zu sein", erzählt sie. Der Wendepunkt kam 2021 bei einem geplanten Urlaub in Miami. Kurz vor der Abreise bekam sie starke Halsschmerzen. Ärzte diagnostizierten eine Streptokokken-Infektion – eine bakterielle Entzündung im Hals, die oft mit Antibiotika behandelt wird. USA Gefahr aus der Milchkanne: Mehrere Menschen erkrankt - Behörden schlagen Alarm Es wurde jedoch nicht besser, sondern sogar schlimmer.

Durch die Chemotherapie verlor sie auch ihre Haare. © Bildmontage: Instagram health_with_lindsay

Ihr Körper war plötzlich von einem Ausschlag bedeckt, die Lymphknoten schwollen auf die Größe von Golfbällen an. "Ich konnte nicht einmal mehr schlucken", erinnert sie sich. Im Krankenhaus erhielt sie zunächst die Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber und wurde wieder nach Hause geschickt. Doch Lindsay spürte, dass etwas nicht stimmte. Wenige Tage später brachte ihre Mutter sie erneut in die Notaufnahme. Noch bevor weitere Untersuchungen abgeschlossen waren, kam ein Arzt mit den Ergebnissen ihrer Blutuntersuchung zurück. "Sie sagten mir, ich sei eine tickende Zeitbombe." Lindsay wurde Leukämie diagnostiziert.

Ein harter Kampf zurück