Live-Reaktion geht viral: Meteorologe überwältigt von Daten zu Hurrikan Melissa

Miami (Florida/USA) - Ein Moment, der gerade viral geht: Der bekannte US-Meteorologe John Morales konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten, als er live im Fernsehen die neuesten Zahlen zu Hurrikan Melissa hörte.

Satellitenbilder zeigten ein gigantisches Wirbelmonster. Bei den Daten zu Melissa geriet sogar der erfahrene Meteorologe ins Stocken. © Montage: - / RAMMB/CIRA / AFP, Screenshot/Instagram/johnmoralestv

Während einer Live-Sendung seines Senders WTVJ, der zu NBC 6 Miami gehört, bekam Morales am Dienstag ein Update vom National Hurricane Center.

Was er hörte, ließ ihm offenbar das Blut in den Adern gefrieren.

"Oh my Jesus Christ", entfuhr es ihm, nachdem Kollege Adam Berg die neuen Messwerte vorgelesen hatte: Der Luftdruck im Auge des Sturms war auf 896 Millibar gefallen, die Windgeschwindigkeit betrug rund 290 Kilometer pro Stunde.

Morales griff sich an die Stirn, atmete tief durch. "Okay, ich reiße mich zusammen", fügte er hinzu.

Der Meteorologe erklärte anschließend, dass Melissa damit stärker sei als Hurrikan Milton, der 2024 in Florida wütete und über 40 Menschen das Leben kostete. Aktuell habe der neue Sturm bereits mindestens sieben Tote in der Karibik gefordert - und noch sei das Schlimmste nicht vorbei.

Für Morales ist das nicht der erste Moment, in dem ihn die Wucht der Natur sprachlos macht. Schon im vergangenen Jahr brach er live in Tränen aus, als er über Hurrikan Milton berichtete.

Melissa ist der zweitstärkste Sturm unter allen je aufgezeichneten Hurrikans im Oktober und November. Nur wenige Stürme in der Atlantikregion waren stärker.