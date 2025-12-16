Präzise Luftschläge gegen Drogen-Boote: Mehrere Tote

Washington D.C. - Im Kampf gegen den Drogenschmuggel haben die USA nach eigenen Angaben drei Boote im Ost-Pazifik abgeschossen.

Die USA haben im Ost-Pazifik drei Drogen-Boote abgeschossen. © X/@Southcom

Bei den präzisen Luftschlägen gegen die Boote voller Drogen starben am Montag insgesamt acht Schmuggler, wie das US-Südkommando mitteilte.

Alle drei Boote gehörten demnach zur Flotte von zuvor als Terrororganisationen eingestuften Kartellen.

Die Boote sollen dabei auf bekannten Drogen-Routen im Ost-Pazifik in Richtung Vereinigte Staaten unterwegs gewesen sein, als sie im Zuge der im November gestarteten US-Militäroperation "Southern Spear" (Südlicher Speer) weggepustet worden sind.

Auf der Plattform X veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen aus Drohnensicht, wie die drei Schiffe in einem riesigen Feuerball aufgehen.

Welche Art von Drogen die Schmuggler transportierten, wurde derweil nicht spezifiziert. Nach US-Angaben starben beim Luftschlag auf das erste Boot drei Menschen, auf dem zweiten Boot starben zwei Menschen und auf dem zuletzt abgeschossenen Boot verloren erneut drei Schmuggler ihr Leben.