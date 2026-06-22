Mediziner übersehen tödliche Gefahr: Jetzt kämpft junge Frau auf eigene Faust

USA - Ihr Arzt gab ihr im April nur noch wenige Monate zu leben, doch diese junge Frau akzeptiert ihr Schicksal nicht: Nach einer Reihe folgenschwerer Fehler amerikanischer Mediziner nimmt Jasmine Araujo (35) ihre Heilung ab sofort selbst in die Hand.

Immer unterstützt wurde Jasmine von ihren Freunden. © Screenshot: Instagram jas_araujo

In einem emotionalen Bericht im US-Magazin "Newsweek" schildert sie nun, wie sie den Kampf gegen die Zeit gewinnen will.

Dabei fing alles relativ harmlos an. Ende 2021 bemerkte die damals 31-Jährige erste Veränderungen an ihrem Körper, spürte schließlich einen Knoten in ihrer Brust.

Doch beim Arzt folgte die erste unsanfte Begegnung: Ihre Gynäkologin war laut Araujo sehr abweisend und sagte, sie sei wirklich jung und es wahrscheinlich kein Krebs.

Erst auf Jasmines Drängen folgten Tests, die die schlimmste Befürchtung bestätigten.

Es war der Beginn eines langen Leidensweges. Um den Tumor zu verkleinern, reiste Jasmine für Behandlungen nach Mexiko, bevor das Geschwür in den USA operativ entfernt wurde.