Entführer-Schreiben aufgetaucht: Mutter von Star-Moderatorin angeblich tot

USA - Neue Erkenntnisse im Fall der verschwundenen Nancy Guthrie (84): Die seit Monaten vermisste Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) soll längst tot sein.

Savannah Guthrie (54) arbeitet als Moderatorin der NBC-Morgensendung "The Today Show". © picture alliance / AP Photo/Charles Sykes | Charles Sykes

Anfang des Jahres war Nancy Guthrie vermutlich aus ihrem Haus im US-Bundesstaat Arizona entführt worden. Seitdem fehlte von der Rentnerin jede Spur.

Immer wieder hatte sich ihre prominente Tochter mit verzweifelten Appellen an die Entführer sowie die Öffentlichkeit gewandt und sogar eine Belohnung in Millionenhöhe für Hinweise zum Verschwinden ihrer geliebten Mutter ausgesetzt - vergeblich.

Jetzt wird bekannt: Savannah Guthrie soll bereits vor Monaten eine mutmaßliche Nachricht der Entführer erhalten haben, in der Nancy für tot erklärt worden sei.

Hat die berühmte US-Moderatorin also längst traurige Gewissheit?

Wie unter anderem die US-Sender CNN und NBC berichteten, sei die besagte Nachricht vor mehreren Monaten verschickt worden - nach einer vorausgegangenen Lösegeldforderung. Demnach soll die 84-Jährige bereits kurz nach ihrer Entführung gestorben sein.

Das mutmaßliche Täter-Schreiben sei damals bei verschiedenen Medien eingegangen, in Absprache mit den Ermittlern jedoch nicht veröffentlicht worden, heißt es.