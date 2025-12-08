Luxushaus wird zum Tatort: Mutter und Kinder brutal getötet

Arkansas (USA) - Eine Mutter und ihre zwei Kinder wurden am 4. Dezember in ihrem Luxushaus im US-Bundesstaat Arkansas ermordet aufgefunden.

Charity Beallis und ihre beiden Kinder wurden mit Schussverletzungen tot aufgefunden. © Facebook/Screenshot/Charity Walk

Wie das Sheriffbüro von Sebastian County mitteilte, wurden Charity Beallis (40) und ihre beiden sechs Jahre alten Zwillingskinder mit Schussverletzungen entdeckt.

Die Tragödie ereignete sich nur wenige Tage nach einer abschließenden Scheidungsverhandlung, in der die Mutter das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekam.

Wie Daily Mail berichtet, hatte Charity die Scheidung eingereicht. Demnach wurde ihr Ehemann Randall Beallis wegen häuslicher Gewalt angeklagt, weshalb die 40-Jährige das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragte, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Zudem wurde ihm ein Kontaktverbot auferlegt, sodass er nicht mehr in dem gemeinsamen Haus wohnte.