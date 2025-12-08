 9.002

Gewaltiger Schlag gegen Drogen-Schmuggel: Scharfschütze schaltet Schnellboot aus

Im Ostpazifik südlich von Mexiko hat die US-Küstenwache einen Drogen-Kurier ausgeschaltet. Es war ein gewaltiger Schlag gegen den kriminellen Handel.

Von Maximilian Schiffhorst

USA/Mexiko - Effektiv und präzise: Im östlichen Pazifik südlich von Mexiko hat die US-Küstenwache in der vergangenen Woche einen Drogen-Kurier ausgeschaltet. Es war ein gewaltiger Schlag gegen den kriminellen Handel.

Ein Scharfschütze der "Helicopter Interdiction Tactical Squadron" stoppte auf dem Pazifik ein Drogen-Schnellboot.
Ein Scharfschütze der "Helicopter Interdiction Tactical Squadron" stoppte auf dem Pazifik ein Drogen-Schnellboot.  © Screenshot/X/@DHSgov

Wie die "New York Post" berichtet, hatte ein Scharfschütze aus Jacksonville (Florida) im Rahmen der Operation "Pacific Viper" ein Schnellboot mit gezielten Schüssen auf den Motor außer Gefecht gesetzt.

Daraufhin konnte eine Wasser-Patrouille das feindliche Objekt entern und das Transportgut - mehr als 20.000 Pfund (rund neun Tonnen) Kokain - sicherstellen.

Den Behörden zufolge handelte es sich um die größte Beschlagnahmung, die jemals durch ein nationales Sicherheitsschiff im Rahmen eines Schnellboot-Einsatzes gelungen sei.

Blutbad nach Pitbull-Terror: Opa und Baby tot
USA Blutbad nach Pitbull-Terror: Opa und Baby tot

Die festgestellte Menge belaufe sich auf mehr als 7,5 Millionen potenziell tödliche Dosen.

Einsatzkräfte auf dem Wasser beschlagnahmten die Kokain-Lieferung.
Einsatzkräfte auf dem Wasser beschlagnahmten die Kokain-Lieferung.  © Screenshot/X/@DHSgov

Die aufsehenerregende Operation in Zusammenarbeit von US-Marine und amerikanischer Küstenwache läuft im Auftrag der Trump-Administration seit August dieses Jahres. Sie soll die Macht der Drogenkartelle eindämmen.

Titelfoto: Screenshot/X/@DHSgov

Mehr zum Thema USA: