Gewaltiger Schlag gegen Drogen-Schmuggel: Scharfschütze schaltet Schnellboot aus

USA/Mexiko - Effektiv und präzise: Im östlichen Pazifik südlich von Mexiko hat die US-Küstenwache in der vergangenen Woche einen Drogen-Kurier ausgeschaltet. Es war ein gewaltiger Schlag gegen den kriminellen Handel.

Ein Scharfschütze der "Helicopter Interdiction Tactical Squadron" stoppte auf dem Pazifik ein Drogen-Schnellboot. © Screenshot/X/@DHSgov

Wie die "New York Post" berichtet, hatte ein Scharfschütze aus Jacksonville (Florida) im Rahmen der Operation "Pacific Viper" ein Schnellboot mit gezielten Schüssen auf den Motor außer Gefecht gesetzt.

Daraufhin konnte eine Wasser-Patrouille das feindliche Objekt entern und das Transportgut - mehr als 20.000 Pfund (rund neun Tonnen) Kokain - sicherstellen.

Den Behörden zufolge handelte es sich um die größte Beschlagnahmung, die jemals durch ein nationales Sicherheitsschiff im Rahmen eines Schnellboot-Einsatzes gelungen sei.

Die festgestellte Menge belaufe sich auf mehr als 7,5 Millionen potenziell tödliche Dosen.