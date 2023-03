"Mach meinen Magen voll und meine Eier leer": Mann blamiert Frau beim Ehe-Versprechen

Plant City (USA) - Mit ihren Eheversprechen wollen Braut und Bräutigam ihre Liebe vor allen Anwesenden kundtun. Meistens schwört man sich, in guten und in schlechten Zeiten treu zu bleiben, bis dass der Tod einen scheidet. Doch ein Bräutigam wurde stattdessen ausfallend und sexuell explizit. Unter anderem machte er Ansagen darüber, wie gut es sich anhört, wenn sie würgt und wo er später am Abend sein Ejakulat verteilen wird.

Jonathan Pajak ist ein Foto- und Videograf für Hochzeiten im US-Bundesstaat Florida. Eine blieb ihm dabei besonders im Gedächtnis: die Harry-Potter-Hochzeit von Destiny und Michael im Dezember 2022.

Denn Michael hielt in seinem Eheversprechen eine sehr ungewöhnliche Ansprache an seine Verlobte, in denen er explizit über Sex, Margot Robbie und sein Ejakulat in der kommenden Hochzeitsnacht sprach.

Pajak teilte das Ganze auf seinem TikTok-Kanal. Der Clip beginnt damit, dass er Michael vor der Trauung fragt, ob er seiner Braut noch etwas mitteilen möchte. "Ich hoffe wir haben viel Sex. Sehr viel", erwiderte der Bräutigam.

Das war sein erstes Anzeichen auf das nicht-jugendfreie Eheversprechen, meinte der Fotograf. Von diesem zeigt er dann anschließend einen Ausschnitt.

"Du bist so am Arsch", flüstert Michael kurz vor der Rede, woraufhin Destiny lacht. "Es braucht nur zwei Dinge, um mich glücklich zu stimmen: Mach meinen Bauch voll und meine Eier leer", sagt der US-Amerikaner.

Aber mit der Ansage war es noch nicht genug. "Obwohl du die Hälfte davon erstaunlich gut kannst, müssen wir dir wirklich Kochunterricht organisieren", erklärte Michael weiter.