Makler will Immobilie besichtigen, dann erlebt er eine böse Überraschung

Arkansas (USA) - Mit diesen "Hausbesetzern" hatte Immobilienmakler Christopher White wohl nicht gerechnet. Bei der Besichtigung eines leer stehenden Hauses machte er eine Entdeckung, die ihm einen gehörigen Schrecken einjagte: Mehrere Schlangen hatten das Grundstück bereits zu ihrem neuen Zuhause erklärt.

Erst als er wieder in seinem Auto saß, bemerkte der Makler die ungewöhnlichen Bewohner auf der Veranda. © Montage: Screenshot/Instagram/christopherwhiterealtor

Der Makler aus Arkansas war gerade dabei, eine Immobilie für potenzielle Käufer vorzubereiten, als ihm die ungewöhnlichen Bewohner auffielen.

"Als ich zum ersten Mal bei dem Haus ankam, ging ich ganz normal an die Sache heran. Ich stieg aus meinem Auto aus und ging um das Haus herum", schilderte White gegenüber USA Today.

Erst als er von seinem Fahrzeug aus noch einmal einen Blick auf die Veranda warf, entdeckte er die ersten Schlangen.

Später beobachtete er sogar, wie eines der Reptilien den Stromkasten erklomm, um sich zu seinen Artgenossen zu gesellen.

White hielt die Szene mit seinem Handy fest und veröffentlichte die Aufnahmen später in den sozialen Medien.