Makler will Immobilie besichtigen, dann erlebt er eine böse Überraschung
Arkansas (USA) - Mit diesen "Hausbesetzern" hatte Immobilienmakler Christopher White wohl nicht gerechnet. Bei der Besichtigung eines leer stehenden Hauses machte er eine Entdeckung, die ihm einen gehörigen Schrecken einjagte: Mehrere Schlangen hatten das Grundstück bereits zu ihrem neuen Zuhause erklärt.
Der Makler aus Arkansas war gerade dabei, eine Immobilie für potenzielle Käufer vorzubereiten, als ihm die ungewöhnlichen Bewohner auffielen.
"Als ich zum ersten Mal bei dem Haus ankam, ging ich ganz normal an die Sache heran. Ich stieg aus meinem Auto aus und ging um das Haus herum", schilderte White gegenüber USA Today.
Erst als er von seinem Fahrzeug aus noch einmal einen Blick auf die Veranda warf, entdeckte er die ersten Schlangen.
Später beobachtete er sogar, wie eines der Reptilien den Stromkasten erklomm, um sich zu seinen Artgenossen zu gesellen.
White hielt die Szene mit seinem Handy fest und veröffentlichte die Aufnahmen später in den sozialen Medien.
Die Entdeckung sorgte nicht nur beim Makler für Unbehagen
Für den Makler war die Situation alles andere als angenehm. Nach eigenen Angaben hat er ähnlich große Angst vor Schlangen wie die Kunden, die das Haus besichtigen wollten. Die Aufnahmen schickte er ihnen dennoch, um sie auf die ungewöhnliche Lage aufmerksam zu machen.
Immerhin sind die Schlangen nicht gefährlich: Bei den Tieren handelt es sich laut dem lokalen Nachrichtenportal KARK um ungiftige Erdnattern. Die Art ernährt sich vor allem von Mäusen und Ratten und gilt deshalb als nützlicher Schädlingsbekämpfer.
Für die Verkaufschancen der Immobilie dürfte der unerwartete Schlangen-Auflauf trotzdem nicht gerade förderlich sein.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/christopherwhiterealtor