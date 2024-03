Mann findet Ring im Auto und zeigt ihn seiner Frau: Dann gibt es ein Problem!

Nadia Agafonov ging mit ihrem Post bei TikTok viral. © Screenshot/TikTok/nadiaagafonov

Im stressigen Familienalltag ist es sicher schon mal vorgekommen, dass mit dem Körper verschmolzen geglaubte Schmuckstücke, vor allem Eheringe, verschwinden. Die US-Amerikanerin Nadia Agafonov war sich aber sicher, keinen ihrer Ringe eingebüßt zu haben.

Zweifel kamen ihr auch dann nicht, als ihr Mann ein Foto mit einem funkelnden Schmuckstück an seinem kleinen Finger schickte und die Frage aufwarf, ob sie ihren Verlobungsring in seinem Auto verloren hätte. Viel wichtiger war es ihr zu klären, wie der Schmuck in den Wagen geraten konnte. Hatte ihr Mann sie betrogen?

Agafonov postete die Story bei TikTok und wollte von ihren Followern wissen, wie sie sich in solch einer Situation verhalten würden. Was dann passierte, konnte sie nicht ahnen. Mehr als sechs Millionen Menschen sahen sich ihren Beitrag an, mehr als 1700 Kommentare flatterten ihr entgegen.

Viele User zeigten sich schockiert darüber, dass ihr Mann offenbar nicht wusste, welchen Schmuck seine eigene Frau besitzt. Einer forderte sogar, sie solle ihn deswegen verlassen. Agafonov reagierte aber anders.