Mann fliegt aus Stripclub, steigt in Truck und rast in Gebäude - Toter und Verletzte

Tampa (USA) - Ein rausgeworfener Besucher ist im US-Bundesstaat Florida mit einem Lkw in einen Stripclub gefahren! Zwei Männer sind verletzt worden, für einen weiteren endete der Unfall tödlich.

Ein Trucker ist in einen Stripclub im US-Bundestaat Florida gerast. (Symbolfoto) © 123rf/vitpho

Laut Polizei berichteten Zeugen, dass der Mann am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) aus dem "Emperor Gentleman Club" in Tampa flog. Gründe für seinen Rauswurf sind nicht bekannt.

Anstatt heim zu gehen, setzte sich der Trucker jedoch ans Steuer seines Lkws ohne Anhänger und raste in den vorderen Bereich des Gebäudes, der zum Eingang führt. Dabei fuhr er auch in eine Gruppe Personen.

"Dies ist ein unglaublich tragischer und völlig vermeidbarer Vorfall", so der Polizeichef von Tampa, Lee Bercaw. "Wir werden daran arbeiten, den Opfern und ihren Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wir denken an alle Betroffenen, auch an die unschuldigen Zuschauer, die Zeuge dieser schrecklichen Tortur wurden."