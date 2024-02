Mann gibt seiner schwangeren Frau ein Glas Wasser: Dann muss sie sofort ins Krankenhaus

Doch dann benahm sich der US-Amerikaner plötzlich merkwürdig. "Er fing an, mich dazu zu drängen, von wegen "Trink aus!" und hatte dabei Wut in seiner Stimme", berichtete die 39-Jährige gegenüber Daily Beast .

Die beiden kamen sich wieder näher, sagten sich wieder vermehrt, dass sie sich liebten. Kein Wunder also, dass sich Catherine zuerst nichts weiter dabei dachte, als Mason ihr an einem Morgen im April 2022 ein paar Kekse und ein Glas Wasser ans Bett brachte.

Mason und Catherine Herring waren bereits Eltern von zwei Kindern. Ein drittes wollte der Mann vermeiden. © Instagram/Screenshot/oldsoutherncharm

Was Catherine dann entdeckte, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren: Das Wasser in ihrem Glas war nicht klar. Eine schreckliche Vermutung machte sich in ihr breit.

Nur wenige Minuten, nachdem Mason zur Arbeit gefahren war, plagten die Frau schreckliche Bauchkrämpfe und Durchfall. Kurz darauf begann sie zu bluten. Sofort machte sie sich auf den Weg ins Krankenhaus – mit dem grausamen Verdacht, dass ihr Ehemann versucht hatte, sie zu vergiften. Auch nach ihrer Entlassung ließ die Blutung nicht nach.

"Ich wollte so unbedingt falsch liegen, ich wollte, dass es eine andere Erklärung dafür gibt, denn das ist dein Ehemann, den du liebst und schätzt und mit dem du Kinder hast", erklärte sie.

Zwar erzählte sie zunächst niemandem von ihrer Vermutung, nachdem Mason ihr allerdings immer wieder Getränke vor die Nase stellte – die sie allesamt nicht trank, sondern heimlich aufbewahrte – schaltete sie schließlich einen Privatdetektiv ein.

Proben der Getränke schickten sie an ein Labor, schließlich befestigten sie Überwachungskameras im Haus. Nur wenige Tage später dann der erste Erfolg: Catherine sah ihren Mann, der nie einen Finger im Haushalt krumm machte, den Müll nach draußen bringen. Sofort durchsuchte sie die Tonne im Garten und entdeckte eine Packung Cyrux – ein Medikament, das zur Herbeileitung einer Abtreibung eingesetzt wird.