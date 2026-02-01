Mann stürmt Polizeiwache, kurz darauf werden Beamte zu Geburtshelfern
USA - Das stand nicht in der Jobbeschreibung: Zwei Polizisten mussten einer Frau bei der Geburt helfen, nachdem ihr Mann aufgebracht in die Polizeiwache gestürmt war.
Demnach wollte der nicht namentlich genannte Mann lediglich auf sich aufmerksam machen, da seine Frau mitten in der Geburt ihrer Tochter war und bereits mit heftigen Wehen zu kämpfen hatte.
Wie 6abc berichtete, eilten die beiden Beamten Benjamin Haines und Gabriel Chiarelli aus dem US-Bundesstaat New Jersey daraufhin zu dem Auto, in dem die gebärende Frau saß.
"Das Baby kam bereits heraus, als wir die Autotür öffneten", erinnerte sich Chiarelli.
Und es wurde für die Beamten nicht leichter: Da die werdenden Eltern kein Englisch sprachen, mussten sie sich über Google Übersetzer und Handzeichen verständigen.
"Wir konnten also nicht viel sagen, aber ich habe ihr einfach gesagt, sie solle atmen und pressen - und das tat sie, dann kam schon der Kopf heraus. Ich habe den Kopf gehalten, bis der Rest des Babys geboren war", erklärte Haines.
Mit der Hilfe der Beamten brachte die Frau schließlich ihr kleines Mädchen gesund zur Welt. Haines und Chiarelli deckten Mutter und Kind zu, bis wenig später ein Krankenwagen eintraf und beide ins Krankenhaus brachte.
Titelfoto: Facebook/Woodstown Police Department