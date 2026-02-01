Mann stürmt Polizeiwache, kurz darauf werden Beamte zu Geburtshelfern

USA - Das stand nicht in der Jobbeschreibung: Zwei Polizisten mussten einer Frau bei der Geburt helfen, nachdem ihr Mann aufgebracht in die Polizeiwache gestürmt war.

Zwei Beamte der Polizei von Woodstown wurden vor ihrer Wache zu Geburtshelfern. © Facebook/Woodstown Police Department

Demnach wollte der nicht namentlich genannte Mann lediglich auf sich aufmerksam machen, da seine Frau mitten in der Geburt ihrer Tochter war und bereits mit heftigen Wehen zu kämpfen hatte.

Wie 6abc berichtete, eilten die beiden Beamten Benjamin Haines und Gabriel Chiarelli aus dem US-Bundesstaat New Jersey daraufhin zu dem Auto, in dem die gebärende Frau saß.



"Das Baby kam bereits heraus, als wir die Autotür öffneten", erinnerte sich Chiarelli.

Und es wurde für die Beamten nicht leichter: Da die werdenden Eltern kein Englisch sprachen, mussten sie sich über Google Übersetzer und Handzeichen verständigen.

"Wir konnten also nicht viel sagen, aber ich habe ihr einfach gesagt, sie solle atmen und pressen - und das tat sie, dann kam schon der Kopf heraus. Ich habe den Kopf gehalten, bis der Rest des Babys geboren war", erklärte Haines.