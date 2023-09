Mann wird nach zwölf Stunden aus Schlamm befreit: Danach trauen die Retter ihren Augen kaum

Mehrere Einsatzkräfte zogen den hilflosen Mann aus dem Tümpel. Da wussten sie noch nicht, wen sie da an der Angel hatten. © Screenshot/Facebook/PortlandFire

Eigentlich war der 1. September ein ganz gewöhnlicher Freitag, bis ein Notruf bei der Feuerwehr von Portland einging. In einem Teich, nördlich der Stadt an der US-Westküste, wurde eine scheinbar leblose Person gesichtet. Also machten sich die Retter auf den Weg.

Am Einsatzort angekommen stellten sie fest, dass es sich bei der Person um einen Mann handelte, der etwa 20 Meter vom Ufer entfernt bis zu den Achseln im Schlamm feststeckte, aber ansprechbar war. Laut CNN hatte er zuvor zwölf Stunden bei einer Außentemperatur von 15 Grad in seiner Notlage ausgeharrt.

Mit Seil und Leiter konnte der Mann schließlich befreit werden, wurde danach aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei von Oregon mitteilte, gab der Gerettete dort einen falschen Namen an. Einem aufmerksamen Mitarbeiter des Krankenhauses kam der neue Patient allerdings bekannt vor.