29.03.2025 21:00 28.009 Skandal am Flughafen: Nackte Frau spritzt wild um sich und sorgt für Chaos

Schock am Flughafen in Texas: Eine Frau zieht sich mitten in der Menschenmenge aus - doch was sie danach tut, lässt Passagiere und Personal fassungslos zurück!

Von Isabel Klemt

Dallas-Fort-Worth-Metroplex (USA) - Schock am Flughafen in Texas: Eine Frau zieht sich mitten in der Menschenmenge aus - doch was sie danach tut, lässt Passagiere und Personal fassungslos zurück! Mit einer Wasserflasche spritzt die Frau wild um sich. © Bildmontage: X/Screenshot/BoneKnightmare In einem viralen Video auf der Plattform X sorgt eine unbekannte nackte Frau für Aufsehen. Mit einer Wasserflasche in der Hand spritzt sie wild um sich, brüllt völlig bizarre Sätze wie "Ich spreche alle Sprachen!" und fängt an zu fluchen, laut zu schreien und sogar andere Reisende zu beschimpfen. Trotz ihres wilden Verhaltens stoppt sie niemand. USA Eisbaden endet tödlich: Zwölfjähriger stirbt nach erzwungener Prozedur! Stattdessen rennt sie kreischend durch die Halle und beginnt, ordentlich zu randalieren. Die nackte Frau zerschmettert mehrere Anzeigetafeln In ihrer Wut schleudert sie mehrmals ihr Handy gegen die Anzeigetafeln. © Bildmontage: X/Screenshot/BoneKnightmare Mit voller Wut schleudert sie ihr Handy gegen mehrere Flughafenmonitore, die daraufhin zu flackern beginnen. Ein Mann versucht, sie zur Vernunft zu bringen - doch ohne Erfolg. Ob die Frau letztlich beruhigt werden konnte, bleibt unklar. Doch eines ist sicher: Mit ihrem Auftritt sorgte sie für ordentlich Aufruhr.

