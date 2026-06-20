Deutscher Radfahrer bei Unfall in den USA gestorben, weiterer schwer verletzt

Putnam County (Indiana/USA) - Bei einem tragischen Unfall am 12. Juni im US-Bundesstaat Indiana starb ein deutscher Radfahrer, ein weiterer wurde schwer verletzt. Nach TAG24-Informationen handelt es sich um zwei 20-Jährige aus dem brandenburgischen Jüterbog.

Am Abend des 12. Juni waren zwei deutsche Staatsangehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. (Symbolfoto) © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Sheriff’s Departments von Putnam County gegen 21 Uhr Ortszeit an der Kreuzung der U.S. Highway 40.

Demnach wurden zwei Radfahrer von einem Auto erfasst. Einer der beiden starb noch an der Unfallstelle. Der zweite Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Indianapolis gebracht.

Die Behörden veröffentlichten bislang keine Angaben zur Identität der Betroffenen.

Auf TAG24-Anfrage erklärte das Auswärtige Amt: "Wir müssen leider bestätigen, dass es sich bei der verstorbenen Person sowie bei der weiteren verletzten Person um deutsche Staatsangehörige handelt." Weiter heißt es, dass das deutsche Generalkonsulat in Chicago eingeschaltet sei, konsularische Unterstützung leiste und in engem Kontakt mit den Angehörigen stehe.

Zu den Identitäten der Betroffenen äußert sich das Auswärtige Amt mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht.