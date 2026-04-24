Menschliche Überreste von drei Kindern entdeckt: Polizei steht vor Rätsel

1.731 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In den USA steht die Polizei vor einem Rätsel, nachdem man menschliche Überreste von Kindern entdeckte, die vermutlich schon jahrelang dort lagen.

Von Maxima Michael

Memphis (USA) - Grausamer Fund im US-Bundesstaat Tennessee: In einem bewaldeten Gebiet wurden menschliche Überreste von drei Kindern entdeckt.

In einem bewaldeten Gebiet in Memphis (Tennessee, USA) wurden menschliche Überreste von drei Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren gefunden.
In einem bewaldeten Gebiet in Memphis (Tennessee, USA) wurden menschliche Überreste von drei Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren gefunden.  © Memphis Police Department

Am Mittwoch gaben die Behörden bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die Opfer zwischen drei und sieben Jahren alt gewesen sein sollen.

Bereits im März hatte ein Anrufer die Polizei in Memphis über den Fund eines menschlichen Schädels. Beim Eintreffen der Beamten war es bereits dunkel, weshalb sie sich am Tag darauf erneut auf die Suche machten.

An einem Abflussrohr schlug eine Hundestaffel Alarm.

Mädchen (†14) zerstückelt und in Säcke gestopft? Tiktok-Star wegen Mordes angeklagt
USA Mädchen (†14) zerstückelt und in Säcke gestopft? Tiktok-Star wegen Mordes angeklagt

In den darauffolgenden Wochen wurde das Abwassersystem genau untersucht. Laut Fox 9 fand man einen weiteren Schädel und am 2. April noch 14 weitere Knochen die menschlichen Überresten zugeordnet werden können.

Die Ermittlungen zur genauen Zeitspanne, in der sich die Knochen am Ridge Meadow Parkway befanden, dauern derzeit noch an. Man gehe aber davon aus, dass sie bereits seit Jahren an diesem Ort lagen.

Polizei klärt auf Pressekonferenz über Knochenfunde auf

"Irgendjemand weiß, woher diese Kinder kommen", wendete sich Polizeichefin Cerelyn "CJ" Davis indirekt an die möglichen Täter.
"Irgendjemand weiß, woher diese Kinder kommen", wendete sich Polizeichefin Cerelyn "CJ" Davis indirekt an die möglichen Täter.  © Memphis Police Department

"Wir gehen den Hinweisen nach, wohin sie auch führen, und arbeiten während des gesamten Prozesses eng mit unseren Partnern zusammen", erklärte Polizeichefin Cerelyn "CJ" Davis, bei einer Pressekonferenz.

"Irgendjemand weiß, woher diese Kinder kommen", hieß es weiter.

"Jemand weiß von vermissten Kindern, die wir in dieser Gegend gefunden haben. Das ist herzzerreißend, es ist erschütternd."

Mann tötet all seine Kinder: "Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe"
USA Mann tötet all seine Kinder: "Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe"

Um Zeugenhinweise zu den Knochenfunden wird gebeten.

Titelfoto: Memphis Police Department

Mehr zum Thema USA: