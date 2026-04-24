Menschliche Überreste von drei Kindern entdeckt: Polizei steht vor Rätsel

Memphis (USA) - Grausamer Fund im US-Bundesstaat Tennessee: In einem bewaldeten Gebiet wurden menschliche Überreste von drei Kindern entdeckt.

In einem bewaldeten Gebiet in Memphis (Tennessee, USA) wurden menschliche Überreste von drei Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren gefunden. © Memphis Police Department

Am Mittwoch gaben die Behörden bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die Opfer zwischen drei und sieben Jahren alt gewesen sein sollen.

Bereits im März hatte ein Anrufer die Polizei in Memphis über den Fund eines menschlichen Schädels. Beim Eintreffen der Beamten war es bereits dunkel, weshalb sie sich am Tag darauf erneut auf die Suche machten.

An einem Abflussrohr schlug eine Hundestaffel Alarm.

In den darauffolgenden Wochen wurde das Abwassersystem genau untersucht. Laut Fox 9 fand man einen weiteren Schädel und am 2. April noch 14 weitere Knochen die menschlichen Überresten zugeordnet werden können.

Die Ermittlungen zur genauen Zeitspanne, in der sich die Knochen am Ridge Meadow Parkway befanden, dauern derzeit noch an. Man gehe aber davon aus, dass sie bereits seit Jahren an diesem Ort lagen.