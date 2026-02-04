Vom Nachrichtenreporter zur Betroffenen: Mutter von TV-Moderatorin offenbar entführt

Arizona (USA) - Savannah Guthrie (54), eine bekannte US -amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin, berichtet normalerweise über aktuelle Nachrichten. Nun wurde sie unfreiwillig selbst Teil einer Schlagzeile, als ihre Mutter (84) verschwand.

Nancy Guthrie (84) gilt seit Sonntag als vermisst und ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. © Facebook/Screenshot/Pima County Sheriff's Department

Wie Today berichtet, rückte am Sonntag die Polizei zum Haus der 84-jährigen Nancy Guthrie aus - doch von der Seniorin fehlte jede Spur.

Handy, Portemonnaie, Auto und ihre Medikamente, die sie nach Angaben der Familie stets bei sich trägt und ohne die sie das Haus normalerweise nicht verlässt, befinden sich noch an ihrem Platz.

In der Nähe der beschädigten Haustür wurden laut Fox5Vegas zudem Blutspritzer gefunden - ein Hinweis für die Ermittler, dass die Seniorin das Haus nicht freiwillig verlassen hat. Berichten zufolge soll sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und sie gegen ihren Willen entführt haben.

Die 84-Jährige wird als geistig fit beschrieben, hat jedoch gesundheitliche Probleme und benötigt lebenswichtige Medikamente.