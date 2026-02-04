Vom Nachrichtenreporter zur Betroffenen: Mutter von TV-Moderatorin offenbar entführt
Arizona (USA) - Savannah Guthrie (54), eine bekannte US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin, berichtet normalerweise über aktuelle Nachrichten. Nun wurde sie unfreiwillig selbst Teil einer Schlagzeile, als ihre Mutter (84) verschwand.
Wie Today berichtet, rückte am Sonntag die Polizei zum Haus der 84-jährigen Nancy Guthrie aus - doch von der Seniorin fehlte jede Spur.
Handy, Portemonnaie, Auto und ihre Medikamente, die sie nach Angaben der Familie stets bei sich trägt und ohne die sie das Haus normalerweise nicht verlässt, befinden sich noch an ihrem Platz.
In der Nähe der beschädigten Haustür wurden laut Fox5Vegas zudem Blutspritzer gefunden - ein Hinweis für die Ermittler, dass die Seniorin das Haus nicht freiwillig verlassen hat. Berichten zufolge soll sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und sie gegen ihren Willen entführt haben.
Die 84-Jährige wird als geistig fit beschrieben, hat jedoch gesundheitliche Probleme und benötigt lebenswichtige Medikamente.
TMZ soll eine Lösegeldforderung erhalten haben
Die Behörden gaben am Dienstag bekannt, dass sie eine Entführung mit möglicher Lösegeldforderung im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Seniorin nicht ausschließen können.
Denn das Boulevardportal TMZ soll von den mutmaßlichen Entführern eine Lösegeldforderung in Millionenhöhe in Kryptowährung erhalten haben. Weitere Informationen dazu sind bisher jedoch nicht öffentlich bekannt
Savannah Guthrie wandte sich währenddessen am Montag an ihre Follower auf Instagram und bat eindringlich darum, für die sichere Rückkehr ihrer Mutter zu beten.
Nancy Guthrie lebte allein in einem Ranchstil-Haus in Catalina Foothills. Zuletzt wurde sie am Samstagabend gesehen, als ihre Familie sie zu Hause absetzte. Weil sie am Sonntag nicht zum Gottesdienst erschien, schlug die Familie Alarm.
Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise, die zur Auffindung der Seniorin führen könnten.
