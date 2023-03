Meteorologe rettet Menschen mit Gebet vor tödlichem Tornado: "Lieber Jesus, bitte hilf ihnen, Amen"

Amory (Mississippi) - Der Süden der USA wurde am Wochenende von heftigen Stürmen und Tornados heimgesucht, die über ein Dutzend Leben forderten. Doch in einer Kleinstadt wurde ein Meteorologe mit einem Gebet zum Held: Seine Verzweiflung rettete Leben!

Matt Laubhan (r.) rettete durch seinen verzweifelten Wetterbericht wahrscheinlich Menschenleben. © Fotomontage: Thomas Wells/The Northeast Mississippi Daily Journal/AP/dpa, Screenshot/Instagram/matt_laubhan

In Amory, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Mississippi, sind die Menschen an Extremwetter gewöhnt. Mehrmals im Jahr werden sie von Stürmen oder Tornados geplagt, berichtet The Independent.

Um nichts zu verpassen, aber ohne sich anfangs allzu große Sorgen zu machen, schaute die 45-jährige Leah Ann Hubbard am vergangenen Freitag den Wetterbericht des Lokalsenders.

Wie sich später herausstellen würde, rettete diese Entscheidung ihr Leben. Denn der Moderator Matt Laubhan widmete seine Sendung der Verfolgung des tödlichen Tornados.

Zuerst war die Lage noch unübersichtlich, für einen kurzen Moment hatte der mehrfache Vater noch Hoffnung, dass der Sturm die Stadt knapp verfehlen würde. Nachdem Laubhan allerdings aktualisierte Informationen bekommen hatte, entglitten ihm die Gesichtszüge. Der Tornado hatte gedreht und steuerte auf den Norden der Stadt zu!

"Oh Mann, Nordseite von Amory, der Tornado kommt herein. Lieber Jesus, bitte hilf ihnen, Amen", hört man den Wettermann in einem Ausschnitt der Sendung sagen. Seine Sturmwarnung wurde mittlerweile auf YouTube veröffentlicht.