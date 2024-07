"Mir bluten die Ohren": Sängerin sorgt mit Hymnen-Fail für Spott und Häme im Netz

"Ingrid Andress macht Fergie Konkurrenz für die schlechteste Nationalhymne aller Zeiten", kommentiert ein weiterer und bezieht sich dabei auf den Hymnen-GAU des 49 Jahre alten Popstars beim NBA All-Star Game vor rund sechs Jahren.

Ingrid Elizabeth Andress, so ihr vollständiger Name, ist eine US-amerikanische Sängerin aus Colorado. Mit ihrer Debütsingle "More Hearts Than Mine", die sie 2019 veröffentlichte, war sie in den Billboard Country Airplay Charts vertreten.

Des Weiteren staubte der Star mehrere Preise im Bereich der Country-Musik ab, wurde für mehrere Grammy Awards nominiert.