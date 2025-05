Morddrohungen gegen Trump, Anschlag auf US-Botschaft: Deutscher in den USA angeklagt

Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlagsversuchs auf ein US-Botschaftsgebäude ist ein Mann mit deutscher und amerikanischer Staatsbürgerschaft angeklagt worden.

Von Johanna Hänsel New York (USA) - Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlagsversuchs auf ein US-Botschaftsgebäude in Tel Aviv ist ein Mann mit deutscher und amerikanischer Staatsbürgerschaft in New York angeklagt worden.

Alles in Kürze Deutscher mit US-Staatsbürgerschaft wegen Brandanschlag auf US-Botschaft angeklagt

Mann wollte Botschaft in Tel Aviv mit Molotowcocktails in Brand setzen

28-Jähriger hatte auch Morddrohungen gegen Donald Trump im Internet gepostet

FBI fand drei improvisierte Brandsätze in seinem Rucksack

Mann sitzt in Untersuchungshaft, bis zu 20 Jahre Haft drohen Mehr anzeigen

Auf die Außenstelle der US-Botschaft in Tel Aviv wollte der 28-Jährige mutmaßlich einen Brandanschlag verüben. (Archivbild) © Ohad Zwigenberg/AP/dpa Laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums werde dem Mann vorgeworfen, dass er versucht haben soll, das Gebäude in der israelischen Küstenmetropole mit Molotowcocktails in Brand zu setzen. Beamte der Bundespolizei FBI nahmen den 28-Jährigen am Sonntag an einem New Yorker Flughafen fest, nachdem die israelischen Behörden ihn in die USA abgeschoben hatten. Nach Angaben der US-Justizbehörden hatte sich der Mann Mitte Mai mit einem Rucksack der Botschafts-Außenstelle in Tel Aviv genähert. Dabei soll er unvermittelt einen Wachmann angespuckt und anschließend die Flucht ergriffen haben. Den Rucksack ließ er zurück. USA Während Zug kommt: Polizisten ziehen Fahrer mit Beeinträchtigung von Gleisen Ermittler fanden darin der Mitteilung zufolge drei improvisierte Brandsätze. Der Mann wurde noch am selben Tag in einem Hotel in Israel festgenommen.

Der Deutsche soll auch Donald Trump im Internet gedroht haben

Auch US-Präsident Donald Trump (78) soll im Visier des Deutschen gewesen sein. © Evan Vucci/AP/dpa