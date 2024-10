Mordermittlungen nach grausigem Fund - Soldatin tot in Müllcontainer entdeckt!

USA - Eine vermisste US-Soldatin wurde tot in einem Müllcontainer aufgefunden.

Sarah Roque (†23) wurde tot in einem Müllcontainer gefunden. © Screenshot/Facebook/U.S. Army Fort Leonard Wood

Die 23-jährige Sarah Roque wurde als vermisst gemeldet, nachdem sie am Montag nicht zum Dienst erschienen war.

Wie People berichtete, fand man sie am selben Tag noch leblos in einem Müllcontainer. Eine verdächtige Person wurde in Verbindung mit ihrem Tod festgenommen.



Die Spezialisten der Army Criminal Investigation Division, das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Fall als Mord.

"Sergeant Roque war eine Tochter, Schwester, Freundin und Soldatin, die mutig und ehrenhaft unserem Land diente", erklärte Generalmajor Christopher Beck.