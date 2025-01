Mordversuch an U-Bahn-Station: Mann wird vor einfahrenden Zug geschubst!

New York - Erst vor Kurzem wurde eine Frau in einer New Yorker U-Bahn Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens . Jetzt kam es erneut zu grausamen Szenen an einer Station. Ein Mann wird des versuchten Mordes beschuldigt, weil er einen anderen vor eine einfahrende Bahn schubste.

Rettungskräfte mussten den 45-jährigen Mann unter der U-Bahn befreien. © Montage: Screenshot/X/nicksortor

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstagnachmittag an der 18th Street Station in Chelsea im New Yorker Stadtbezirk Manhattan.

Der Verdächtige, Kamel Hawkins, schubste aus bisher unbekannten Gründen einen 45-jährigen Mann vor eine ankommende U-Bahn, wie "CNN" berichtet.

Das Opfer zog sich dabei eine Kopfverletzung sowie eine gebrochene Rippe zu und musste in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Dienstagabend befand sich der Mann dann wieder in einem stabilen Zustand.

Glücklicherweise wurde er von dem einfahrenden Zug nicht direkt getroffen. Die Verletzungen hatte er sich zugezogen, weil er auf die Gleise gefallen war.