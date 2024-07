Must-have für Milliardäre: Unbewohnte Insel in City-Nähe zu verkaufen

San Francisco - Atemberaubender Blick, schroffe Klippen und ein malerischer Strand. In der Bucht von San Francisco steht eine unbewohnte Insel zum Verkauf. Ein Must-have für Milliardäre, die sonst schon alles haben ...

Schlappe 25 Millionen Dollar (23,3 Millionen Euro) plus Steuern werden für die exklusive Immobilie aufgerufen.

Dafür erwartet den künftigen Inselbesitzer ein spektakulärer Blick auf die San Francisco Bay. Das knapp 2 Hektar große Objekt sei "einzigartig" auf der Welt und wohl eine der "ikonischsten Privatinseln" überhaupt, versichert Immobilienmakler Chris Lim gegenüber CBS.

Der Luxus-Makler aus Kalifornien soll das Eiland im Auftrag einer wohlhabenden Familie verkaufen. Er setzt auf anspruchsvolle Interessenten, die eine "prestigeträchtige Luxus-Wertanlage" suchen.

"Das ist wie der Verkauf eines sehr seltenen Gemäldes", erklärt der Immo-Profi. Es komme auf die Geschichte an, Exklusivität habe eben ihren Preis.

Wer die jetzigen Besitzer der Insel sind, will der Makler nicht verraten. Nur so viel: "Die Insel wurde von meinem Mandanten, den Verkäufern, vor vielen, vielen Jahren aufgrund einer Wette erworben", berichtet der Immobilienprofi. "Ein Edelsteinhändler, der nach Bangkok zog, und ein Anwalt wetteten, dass derjenige, der am längsten leben würde, die Insel erwerben soll."

Wie die Wette ausgegangen ist, ist zwar unklar, doch der Legende nach soll die Insel seit den 1850er Jahren unbewohnt sein.