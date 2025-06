Mutter unter Mordverdacht: Mädchen (†6) mit Leberriss, Würgemalen und Drogen im Blut aufgefunden

Eva Bretz (†6) soll über Wochen, möglicherweise sogar Monate hinweg, schwer misshandelt worden sein. © GoFundMe/The Bretz Family

Laut WBNS 10TV fanden Einsatzkräfte Eva Bretz am 13. April bewusstlos in ihrem Zuhause vor. Das sechsjährige Mädchen wies schwerste innere Verletzungen auf - darunter eine durchtrennte Leber sowie Brüche an Rippen und Becken. Auch Würgemale am Hals wurden festgestellt.

Trotz sofort eingeleiteter Notmaßnahmen und intensiver Bemühungen der Rettungskräfte verstarb das Kind wenig später im Krankenhaus.

Die darauffolgende Obduktion offenbarte ein erschütterndes Bild: Eva soll über Wochen, möglicherweise sogar Monate hinweg, schwer misshandelt worden sein.

Laut der Gerichtsmedizin wurde in ihrem Körper zudem die Droge Fentanyl nachgewiesen. Auch gibt es Hinweise auf sexuelle Gewalt vor ihrem Tod.

Um der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen und Evas Geschwister zu unterstützen, wurde indes eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen.