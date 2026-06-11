Mutter denkt, ihr kleines Mädchen zickt nur rum: Dann folgt der absolute Albtraum

Virginia (USA) - Als die kleine Nancy (2) plötzlich ständig quengelig wurde, dachte ihre Mutter Marianna zunächst an eine ganz normale Trotzphase. Doch hinter dem scheinbaren Zicken steckte ein brutaler Albtraum: Die Ärzte diagnostizierten bei dem Kleinkind Krebs im Endstadium!

Die Eltern mit ihrer Tochter Nancy, auf dem Arm des Papas und Nancys drei Schwestern. © Tiktok: thehomefrontmama

Es begann so harmlos. Die kleine Nancy aus der Stadt Williamsburg (Virginia) war plötzlich unruhig, weinte viel und fing kurz darauf sogar an zu hinken.

Ihre besorgte Mutter Marianna hatte dieses eine, ganz miese Bauchgefühl, doch die Ärzte beruhigten sie zunächst, schoben die Symptome auf Ohrentzündungen oder eine leichte Blutarmut.

Als endlich die Detail-Scans gemacht wurden, brach für die Familie eine Welt zusammen: Diagnose Neuroblastom, Stufe 4!

Ein riesiger, aggressiver Tumor wucherte an Nancys Nebenniere, drückte gegen die Niere, umschlang die Wirbelsäule und hatte bereits in den Schädel und die Knochen gestreut.