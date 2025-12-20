Papa und Tochter wieder vereint: Verschwundenes Mädchen taucht nach 42 Jahren auf

Louisville (USA) - Vor mehr als 40 Jahren fehlen Mutter und Kind plötzlich und spurlos, der Vater bleibt allein zurück. Nun kommt heraus: Die Mutter entführte wohl das eigene Kind und gab beiden eine neue Identität.

Vereint nach mehr als 40 Jahren: Vater und Tochter haben sich wiedergefunden. © Jefferson County Sheriff's Office

Das mutmaßlich in den 1980ern entführte Mädchen aus dem US-Bundesstaat Kentucky ist jetzt nämlich wieder aufgetaucht, wie unter anderem "CNN" berichtet.

Die heute 46-Jährige habe demnach jahrzehntelang unter einer falschen Identität mit der Mutter in einem anderen Bundesstaat gelebt.

Gegen die Mutter wurden den Berichten zufolge mittlerweile Vorwürfe wegen Eingriffs in das Sorgerecht erhoben. Der Vater des Mädchens sagte nach dem Verschwinden bei der CNN, seine Frau habe 1983 die Tochter in den Bundesstaat Georgia mitnehmen wollen, um dort eine neue Stelle anzutreten und ein Familienheim aufzubauen.

Als er dort angekommen sei, seien die beiden spurlos verschwunden gewesen. Damals wurde eine US-weite Suchaktion ausgelöst, die auch die Bundespolizei FBI einschloss, wie das Magazin "People" berichtet.

Ein Hinweis auf der gemeinnützigen Plattform "Crime Stoppers" führte die Ermittler den Berichten zufolge nun auf die Spur der Mutter, die in diesem Jahr in Marion County im Bundesstaat Florida gesehen worden war.

Dies habe einen Prozess des Datenabgleichs in Gang gesetzt, inklusive einer Analyse mit der DNA ihrer in Louisville lebenden Schwester, die zu 99,9 Prozent identisch gewesen sei mit der Frau in Florida.