Mutter schlägt Baby und lässt es bei eisigen Temperaturen alleine im Auto

Das Kind erlitt durch die Schläge im Gesicht mehrere Blutergüsse und Kratzer, einen Tag später wurde es bei eisigen Temperaturen im Auto zurückgelassen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie der US-Nachrichtensender "WRAL-News" berichtet, lies die 21-jährige Mutter ihr sechs Wochen altes Baby in ihrem Auto auf einem McDonald's-Parkplatz zurück, während sie zur Arbeit ging. Der Vorfall ereignete sich Ende November, dementsprechend niedrig waren auch die Temperaturen in der Region.

Weder das Auto selbst noch die Standheizung war angeschaltet. Das Kind war also den frostigen Temperaturen um den Gefrierpunkt schutzlos ausgesetzt.

Die junge Mutter war den Behörden zudem nicht unbekannt. Einen Tag vor der Tat wurde sie das erste Mal angezeigt, weil sie ihrem Baby ins Gesicht geschlagen hat.

Sowohl der aktuelle Zustand, als auch der momentane Aufenthaltsort des Kindes ist derzeit nicht öffentlich.