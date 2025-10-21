Er wollte um sich schießen: Polizei nimmt mutmaßlichen Attentäter fest

Atlanta (Georgia/USA) - Am Montag konnte die Polizei an einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA eine mögliche Tragödie verhindern. Dank eines Hinweises aus der eigenen Familie gelang es den Beamten, einen 49-jährigen Mann festzunehmen, bevor er eine schreckliche Tat begehen konnte.

Polizeichef Darin Schierbaum klärte bei einer Pressekonferenz über den Vorfall auf. © Screenshot/YouTube/Atlanta Police Department

Bei einer Pressekonferenz erklärte Atlantas Polizeichef Darin Schierbaum, was sich am Hartsfield-Jackson International Airport zugetragen hatte, wie NBC berichtet.

"Wir sind heute hier, um Ihnen von einem Erfolg zu berichten und nicht von einer Tragödie, weil eine Familie etwas gesehen und etwas gesagt hat", erklärte Schierbaum.

Die Angehörigen des Verdächtigen, Billy Cagle, hatten zuvor mitbekommen, dass er auf dem Weg zum Flughafen sei, um dort "um sich zu schießen". Sie informierten umgehend die Polizei, die ihn kurz darauf festnehmen konnte.

Bei der Durchsuchung seines Trucks fanden die Beamten ein AR-15-Sturmgewehr sowie 27 Schuss Munition, wie Schierbaum bestätigte.