Er wollte um sich schießen: Polizei nimmt mutmaßlichen Attentäter fest
Atlanta (Georgia/USA) - Am Montag konnte die Polizei an einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA eine mögliche Tragödie verhindern. Dank eines Hinweises aus der eigenen Familie gelang es den Beamten, einen 49-jährigen Mann festzunehmen, bevor er eine schreckliche Tat begehen konnte.
Bei einer Pressekonferenz erklärte Atlantas Polizeichef Darin Schierbaum, was sich am Hartsfield-Jackson International Airport zugetragen hatte, wie NBC berichtet.
"Wir sind heute hier, um Ihnen von einem Erfolg zu berichten und nicht von einer Tragödie, weil eine Familie etwas gesehen und etwas gesagt hat", erklärte Schierbaum.
Die Angehörigen des Verdächtigen, Billy Cagle, hatten zuvor mitbekommen, dass er auf dem Weg zum Flughafen sei, um dort "um sich zu schießen". Sie informierten umgehend die Polizei, die ihn kurz darauf festnehmen konnte.
Bei der Durchsuchung seines Trucks fanden die Beamten ein AR-15-Sturmgewehr sowie 27 Schuss Munition, wie Schierbaum bestätigte.
Der Verdächtige hatte es auf die Sicherheitskontrolle abgesehen
Cagle war gegen 9.29 Uhr am Südterminal des Flughafens angekommen und hatte das Gebäude bereits betreten.
Laut Schierbaum zeigen Überwachungsvideos, dass der Mann "sehr interessiert an der TSA-Kontrolle" gewesen sei – einem Bereich, der zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert war.
Etwa 25 Minuten später erfolgte die Festnahme.
Cagle wurde unter anderem wegen terroristischer Drohungen, Besitzes einer Schusswaffe während der Begehung einer Straftat, versuchter schwerer Körperverletzung sowie illegalen Waffenbesitzes als vorbestrafter Straftäter angeklagt.
Das FBI erklärte auf der Plattform X, es unterstütze die Polizei von Atlanta bei den Ermittlungen. Zudem veröffentlichte die Behörde Fotos des Verdächtigen, seines Fahrzeugs und der sichergestellten Tatwaffe.
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/FBIAtlanta