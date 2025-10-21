Wie kann man so grausam sein? Baby in Tüchern eingewickelt und an U-Bahnhof zurückgelassen

New York City (USA) - Ein Neugeborenes musste in der US-Millionenstadt New York auf grausame Weise ins Leben starten.

Diese Frau überließ das Baby an einem U-Bahnhof seinem Schicksal. © X/@NYPDnews

Nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Wahrzeichen "Empire State Building" entfernt, wurde das hilflose Baby an einer U-Bahn-Station zurückgelassen.

Die New Yorker Polizei veröffentlichte am Dienstag Aufnahmen einer Überwachungskamera und fahndet nun nach einer Frau, die das Baby in Tüchern eingehüllt zur Haltestelle "34 St-Penn Station" trägt, um es dort seinem Schicksal zu überlassen.

Ob es sich bei der gesuchten Frau auch um die Mutter handelt, war derweil noch unklar. Sicher ist, dass sie das kleine Wesen ablegte und anschließend zu Fuß das Weite suchte.

Während das eingewickelte Baby einsam am Bahnhof verblieb, sei bei der Polizei ein anonymer Hinweis eingegangen, berichtete das Magazin "ABC News". Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg dorthin und fanden den noch so kleinen Menschen glücklicherweise lebendig vor.