"Deine Mutter": Trumps Sprecherin beantwortet Presseanfrage im Schulhof-Jargon

Washington - Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt (28), hat die Anfrage eines Journalisten schlicht mit den Worten "Deine Mutter" beantwortet.

Karoline Leavitt (28), Pressesprecherin des Weißen Hauses, hat eine Presseanfrage mit den Worten "Deine Mutter" beantwortet. (Archivfoto) © Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa

Der Journalist S. V. Dáte ist für die US-Zeitung "Huffington Post" seit Jahren als Korrespondent im Weißen Haus tätig. In einer Presseanfrage am vergangenen Donnerstag fragte er bei Leavitt nach, wer die ungarische Hauptstadt Budapest als Ort für das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump (79) und Russlands Staatschef Wladimir Putin (73) vorgeschlagen hat.

Eine Antwort auf seine Frage bekam Dáte zwar nicht, dafür wurde seine Mama beleidigt: "Deine Mutter war es", schrieb Leavitt kurz und knapp zurück.

Die von Trump zur Pressesprecherin ernannte Blondine ist berüchtigt für ihren harten Umgangston mit der Presse, doch die Beleidigung von Müttern zählte bisher nicht dazu.

Leavitt selbst veröffentlichte den Chat-Verlauf mit dem Journalisten am Montag auf X und rechtfertigte ihre Attacke: "S. V. Dáte von der Huffington Post ist kein Journalist, der sich für Fakten interessiert. Er ist ein linker Schreiberling, der Präsident Trump seit Jahren mit Argumenten der Demokraten bombardiert."