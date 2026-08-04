"Ich liebe Hitler": Met Gala will umstrittenen Ex-Dior-Designer ehren

USA - Die Met Gala ist das wohl glamouröseste Mode-Event der Welt , bei dem sich jedes Jahr die größten Stars zeigen und Spenden gesammelt werden. Doch das Motto für 2027 sorgt bereits jetzt für Kontroversen.

Modedesigner John Galliano (65) wird bei der kommenden Met Gala geehrt. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Denn das Metropolitan Museum of Art und die Vogue gaben am Freitag bekannt, dass sie den umstrittenen Modedesigner John Galliano (65) mit der Ausstellung "John Galliano: Horizon" im kommenden Jahr ehren wollen.

Bis 2011 arbeitete er als Designer für Dior, bevor er wegen eines Hassverbrechens festgenommen wurde. Damals hatte er in einer Bar in Paris Gäste mit antisemitischen Beleidigungen beschimpft und unter Alkoholeinfluss gesagt: "Ich liebe Hitler."

Er wurde außerdem dazu verurteilt, die Gerichtskosten und eine Geldstrafe zu zahlen. Dior trennte sich infolge des Vorfalls von dem Designer.

Später entschuldigte sich Galliano und erklärte, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern. Zudem habe er zu dieser Zeit mit einer Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt.

Nach dem Skandal zog er sich zunächst aus der Modewelt zurück und begab sich in eine Entzugsklinik. 2014 feierte er schließlich sein Comeback und kehrte als Kreativdirektor von Maison Margiela in die Modebranche zurück.

Vor der Bekanntgabe des Ausstellungsthemas sprach Modeikone Anna Wintour (76), die Hauptorganisatorin der Met Gala, mit "einflussreichen Rabbinern und jüdischen Führungspersönlichkeiten", um deren Einschätzung zu möglichen Problemen im Zusammenhang mit der geplanten Modeveranstaltung im kommenden Jahr einzuholen. Auch Galliano selbst und Andrew Bolton, Kurator des Costume Institute des Met, sollen an den Gesprächen beteiligt gewesen sein.