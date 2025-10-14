Eltern sind überrascht, als Tochter plötzlich Spanisch spricht: Dann finden sie heraus, wieso

USA - Eine Mutter aus den USA sprach mit ihrer Tochter nur englisch. Demnach war sie äußerst verwundert, als das Mädchen anfing spanische Wörter zu sagen. Woher kam das?

Gracyn winkte ihrer Mama Ebony zum Abschied, nachdem die spanische Erzieherin es gesagt hatte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ebonyjbrown

Viele Mütter kennen es: Im Alter von ein paar Monaten fangen die Babys an, ihre ersten Wörter zu brabbeln.

Gracyn, die Tochter von Ebony, fing mit neun Monaten an, die ersten Sachen vor sich hin zu erzählen. Der Mutter fiel auf, dass sie nach dem Wasser griff und "agua" (spanisch für "Wasser") statt "water" sagte.

Nun ist das Mädchen ein Jahr älter. "Und bis heute nennt sie Wasser so", erzählte Ebony gegenüber People.

Der Mutter wurde schnell klar, woher Gracyn die ganzen spanischen Wörter lernte - nämlich ganz simpel im Kindergarten. Die Erzieherin des Mädchens sprach überwiegend spanisch und nur wenig englisch.

Auf TikTok postete die Schwangere einen Einblick in die besondere Interaktion und fing dabei zufällig ein, wie Gracyn die anderssprachigen Anweisungen verstand.