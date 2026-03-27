Mutter von US-Moderatorin noch immer verschwunden: Jetzt kehrt sie vor die Kamera zurück

Tucson (USA) - Rund zwei Monate nach dem Verschwinden ihrer Mutter will die US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) an ihren Arbeitsplatz vor der Kamera zurückkehren.

US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) will demnächst an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. © Evan Vucci/AP/dpa

Ab dem 6. April werde Guthrie wieder die "Today"-Show moderieren, teilte der TV-Sender NBC mit.

"Ich kann nicht zurückkommen und versuchen, jemand zu sein, der ich nicht bin", sagte Guthrie in einem Interview mit der Moderatorin Hoda Kotb.

"Aber ich kann auch nicht nicht zurückkommen, denn es ist meine Familie", sagte Guthrie in Anspielung auf das TV-Team. Guthrie und Kotb führen normalerweise gemeinsam durch die "Today"-Show.

Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen. Selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet.