Mutter von US-Moderatorin noch immer verschwunden: Jetzt kehrt sie vor die Kamera zurück
Von Christina Horsten
Tucson (USA) - Rund zwei Monate nach dem Verschwinden ihrer Mutter will die US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) an ihren Arbeitsplatz vor der Kamera zurückkehren.
Ab dem 6. April werde Guthrie wieder die "Today"-Show moderieren, teilte der TV-Sender NBC mit.
"Ich kann nicht zurückkommen und versuchen, jemand zu sein, der ich nicht bin", sagte Guthrie in einem Interview mit der Moderatorin Hoda Kotb.
"Aber ich kann auch nicht nicht zurückkommen, denn es ist meine Familie", sagte Guthrie in Anspielung auf das TV-Team. Guthrie und Kotb führen normalerweise gemeinsam durch die "Today"-Show.
Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen. Selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet.
Nancy Guthrie, die 84-jährige, herzkranke und auf Medikamente angewiesene Mutter der Moderatorin, war zuletzt am Abend des 31. Januar gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus. Die Familie hat eine Belohnung von einer Million Dollar (etwa 850.000 Euro) angeboten für Hinweise.
Titelfoto: Evan Vucci/AP/dpa