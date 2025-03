Mysteriöser Todesfall: Zwillingsbrüder (†19) tot auf Berg gefunden

Qaadir und Naazir Lewis (beide †19) wollten eigentlich Freunde in Boston besuchen. © Facebook/Screenshot/Kairee Powell

Wie die amerikanische Tageszeitung New York Times berichtet, wollten Qaadir und Naazir Lewis am 7. März eigentlich Freunde in Boston besuchen - doch dazu sollte es nie kommen. Ihr geplanter Trip nahm eine fatale Wendung.

Nur 24 Stunden später machten Wanderer eine grausige Entdeckung: Die unzertrennlichen Brüder lagen mit tödlichen Schusswunden auf dem abgelegenen Gipfel des Bell Mountain. Ihre Flugtickets waren unbenutzt in ihren Brieftaschen verstaut.

Die Polizei und die trauernde Familie stehen vor einem Rätsel. Die Ermittler schließen einen erweiterten Suizid nicht aus - eine Theorie, die für die Familie unvorstellbar ist.