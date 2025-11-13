Nach Todes-Drohung: Food-Influencer (†39) von Polizisten erschossen
Medina County (Texas, USA) - Die Nachricht über den Tod des 39-jährigen Food-Influencers Michael Duarte alias "foodwithbearhands" ging um die Welt. Jetzt veröffentlichten Behörden schockierende Details über Duartes Ableben: Der US-Amerikaner ist von einem Polizisten erschossen worden, nachdem er gedroht habe, zu töten!
Darüber berichteten TMZ und der ABC-Sender KSAT-TV unter Berufung auf das Medina County Sheriff's Office. Demnach haben Beamte am 8. November auf einen Notruf in Castroville reagiert. Es hieß, ein Mann mit einem Messer habe sich unberechenbar verhalten.
Sanitäter seien bereits vor Ort gewesen, Duarte sei einen eintreffenden Beamten jedoch bedrohlich angegangen. Trotz mehrfacher Aufforderung, dass sich Duarte auf den Boden legen soll, sei der Influencer auf den Polizisten losgestürmt und habe geschrien "Ich werde dich töten".
Daraufhin habe der Polizist Duarte mit zwei Schüssen aus seiner Dienstwaffe niedergestreckt. Er verstarb später in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.
Auf einer Spendenseite für seine hinterbliebene Ehefrau Jessica Duarte hieß es zunächst nur, der Influencer sei während seiner Reise in Texas bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Michaels Tod habe sich nur drei Tage nach seinem neunten Hochzeitstag ereignet.
Hunderttausende folgten "foodwithbearhands" in den sozialen Medien
Auf Instagram kündigten Veranstalter eines Social-Media-Barbeque-Events an, "foodwithbearhands" hätte am Todestag an einer Veranstaltung im weiter westlich gelegenen Hondo teilnehmen sollen.
Michael Duarte folgten auf Instagram, Facebook oder TikTok Hunderttausende. Er war bekannt für seine Inhalte rund ums Essen, teilte besonders Grill- und BBQ-Content.
Am 25. Oktober veröffentlichte er einen Beitrag, in dem er von seiner Geschichte sowie psychischen Problemen samt Aufenthalt in einer Entzugsklinik berichtete.
"Die Welt mag ihn als 'FoodwithBearHands' kennen, aber für uns war er ein liebevoller Ehemann, Vater, Bruder und ein großartiger Freund für viele. Wir bitten Sie, Michaels Familie in dieser äußerst schwierigen Zeit in Ihren Gebeten zu begleiten, insbesondere seine 6-jährige Tochter Oakley und seine Frau Jessica", hieß es auf der Spendenseite.
Es ist noch unklar, ob der Tod von Michael Duarte ein Suizid war. Aufgrund der aktuellen Faktenlage und da es sich bei Duarte um eine Person des öffentlichen Lebens handelte, hat sich die Redaktion dafür entschieden, es zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/foodwithbearhands