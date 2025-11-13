Nach Todes-Drohung: Food-Influencer (†39) von Polizisten erschossen

Medina County (Texas, USA) - Die Nachricht über den Tod des 39-jährigen Food-Influencers Michael Duarte alias "foodwithbearhands" ging um die Welt. Jetzt veröffentlichten Behörden schockierende Details über Duartes Ableben: Der US-Amerikaner ist von einem Polizisten erschossen worden, nachdem er gedroht habe, zu töten!

Der US-amerikanische Food-Influencer Michael Duarte (r.) starb nach Polizeischüssen im Alter von 39 Jahren. © Instagram/foodwithbearhands

Darüber berichteten TMZ und der ABC-Sender KSAT-TV unter Berufung auf das Medina County Sheriff's Office. Demnach haben Beamte am 8. November auf einen Notruf in Castroville reagiert. Es hieß, ein Mann mit einem Messer habe sich unberechenbar verhalten.

Sanitäter seien bereits vor Ort gewesen, Duarte sei einen eintreffenden Beamten jedoch bedrohlich angegangen. Trotz mehrfacher Aufforderung, dass sich Duarte auf den Boden legen soll, sei der Influencer auf den Polizisten losgestürmt und habe geschrien "Ich werde dich töten".

Daraufhin habe der Polizist Duarte mit zwei Schüssen aus seiner Dienstwaffe niedergestreckt. Er verstarb später in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.

Auf einer Spendenseite für seine hinterbliebene Ehefrau Jessica Duarte hieß es zunächst nur, der Influencer sei während seiner Reise in Texas bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Michaels Tod habe sich nur drei Tage nach seinem neunten Hochzeitstag ereignet.