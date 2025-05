Nach tödlichem Boots-Unglück: War der Fähren-Kapitän von Delfinen abgelenkt?

Florida (USA) - Gut vier Tage nach dem tödlichen Fährenunglück im US-Bundesstaat Florida äußerte sich jetzt erstmals der Bootsführer, der mit seinem Boot in die Fähre gekracht war. Dabei wirft er dem Fähren-Kapitän vor, durch das Beobachten von Delfinen abgelenkt gewesen zu sein.

Jeffry Knight krachte mit seinem Boot in die Clearwater-Fähre. © Jefferee Woo/Tampa Bay Times/AP/dpa

Am Sonntagabend stieß vor der Memorial Causeway Bridge in Florida ein Boot in eine Fähre, ein Mensch kam dabei sogar ums Leben.

Der Anwalt des Bootskapitäns verlas am Dienstag einen Brief, in welchem Jeffry Knight den Fähren-Betreiber für den tödlichen Crash verantwortlich macht.

Diesem wirft er vor, dass das Schiff nicht mit den nötigen Navigationslichtern ausgestattet war. Mehrere Augenzeugen hätten bestätigt, dass die Fähre nicht ausreichend beleuchtet war. Doch nicht nur mangelnde Beleuchtung hätte ihn die Fähre übersehen lassen.

Nur wenige Momente vor der Kollision hätten der Kapitän der Fähre und seine Crew im Wasser nach Delfinen Ausschau gehalten, wodurch sie abgelenkt wurden und nicht mehr auf die Navigation geachtet haben sollen.