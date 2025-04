28.04.2025 09:29 958 Boot rammt Fähre und flüchtet: Ein Mensch kommt ums Leben, zahlreiche Verletzte

In Florida krachte in der Nacht ein Boot in eine Fähre und flüchtete daraufhin, doch eine Person kam infolge des Unfalls ums Leben.

Von Emelie Herrmann

Florida (USA) - Die als Erholung gedachte Fahrt auf einer Fähre im US-Bundesstaat Florida endete für zahlreiche Passagiere mit schweren Verletzungen, eine Person kam sogar ums Leben. In Florida kollidierte ein Boot mit einer Fähre, mehrere Menschen wurden dabei verletzt. © Screenshot/Facebook/Clearwater Fire & Rescue Department Wie das Clearwater Police Department auf X mitteilte, rammte am Sonntagabend vor der Memorial Causeway Bridge ein Boot die Clearwater-Fähre und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Infolge des Zusammenstoßes zogen sich die rund 40 Passagiere der Fähre teils schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr stufte das Unglück daher als "Massenunfall" ein. In einem Update erklärten die zuständigen Rettungskräfte, dass die Fähre auf einer nahe gelegenen Sandbank zum Stehen gekommen sei. Alle Passagiere und Verletzten wurden umgehend von dem Schiff evakuiert. Unglück Bei geschlossener Schranke über Gleise: Mann wird von TGV erfasst Währenddessen wurden umliegende Krankenhäuser schon vorab in Bereitschaft versetzt. Zwei schwer verletzte Passagiere wurden mit Helikoptern in Kliniken gebracht. Vermisste soll es derweil nicht geben. Eine Person starb an ihren schweren Verletzungen Doch vor wenigen Stunden dann die tragische Nachricht: Einer der Passagiere erlag infolge des Crashs seinen schweren Verletzungen. Die Polizei stellt nun Ermittlungen zu dem Unfallverursacher und dem Hergang des Zusammenstoßes an.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Clearwater Fire & Rescue Department