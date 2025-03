Polizistin zieht für Musikvideo blank: Musiker ahnt nichts von ihrem Beruf

USA - Eine New Yorker Polizistin steht derzeit in der Kritik, nachdem sie in einem Musikvideo freizügig an einer Pole-Dance-Stange getanzt hatte.

Melissa Mercado (28) zog für ein Musikvideo blank. © Screenshot/50-a.org

Melissa Mercado (28) arbeitet seit rund sieben Jahren bei der NYPD (New York City Police Department).



Wie die New York Post berichtete, trat die 28-Jährige trotz ihres Jobs für den Musiker S-Quire vor die Kamera – nur mit BH und Tanga bekleidet!

Im Video räkelt sie sich verführerisch um die Stange, twerkt und blickt lasziv in die Linse.

"Mir fehlen die Worte", äußerte ein fassungsloser Kollege. Andere Beamte hingegen nahmen sie in Schutz und betonten, dass sie in ihrer Freizeit tun könne, was sie wolle.

"Was sie tut, hat absolut nichts mit ihrer Arbeit als Polizistin in New York zu tun", erklärte eine Quelle der Polizeigewerkschaft.