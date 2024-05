Nicht nur der Preis ist großes Kino: Villa aus diesem Kultfilm steht zum Verkauf!

Das Anwesen wurde restauriert, erstrahlt dennoch im unverkennbaren Charme aus Zeiten des Kinokassen-Schlagers. © Screenshot/Instagram/thedawnmckennagroup

Das Anwesen nördlich von Chicago umfasst 530 Quadratmeter. Vor zwölf Jahren kauften Trisha und Tim Johnsons das Haus, renovierten es liebevoll.

Details aus dem Oscar-nominierten Film suchte man bereits 2012 vergeblich. Über die Jahre entwickelte sich die Immobilie mit ihren Besitzern stetig weiter, wie unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete.

So legten auch die Johnsons Hand an, fügten der Vorstadt-Villa zum Beispiel einen eigenen Kinosaal sowie eine Bar und Sporthalle hinzu. Was dennoch immer blieb, ist hier und da der einzigartige Charme aus längst vergangener Kinozeit: zum Beispiel die berühmte Haustür oder der hölzerne Treppenaufgang, den Macaulay Culkin (43) alias "Kevin" mit einem Schlitten in den 1990er-Jahren hinabsauste.

Auf Instagram wird stolz der aktuelle Zustand des Hauses präsentiert. Die Zimmer wurden allesamt lichtdurchflutend gestaltet. Helle Farben treffen auf edle Holztöne. Das Haus selbst ist bereits über hundert Jahre alt. Immobilien dieser Art in nobler Nachbarschaft gelten als sehr selten - und sind daher äußert nachgefragt.