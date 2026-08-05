Pick-up landet kopfüber im Wasser: Mutige Feuerwehr kämpft um das Leben des Fahrers
Canton (Ohio/USA) - Dramatische Szenen auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Ohio: Ein 28-jähriger Mann verlor mit seinem Pick-up die Kontrolle, schoss über den Mittelstreifen, durchquerte die Gegenfahrbahn und stürzte in einen Bach. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb kopfüber im Wasser liegen. Nur der mutige Einsatz mehrerer Feuerwehrleute rettete dem Fahrer das Leben.
Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Interstate 77 nahe Canton, wie People berichtet.
Videoaufnahmen zeigen, wie der Pick-up zunächst einen Reifen verliert, anschließend von der Fahrbahn abkommt und im Nimishillen Creek landet.
Passanten reagierten sofort und machten zufällig vorbeifahrende Feuerwehrleute auf das Unglück aufmerksam.
Gemeinsam kletterten die Einsatzkräfte über einen rund zwei Meter hohen Zaun und kämpften sich durch das tiefe Wasser zu dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug.
Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den eingeklemmten Fahrer durch die Beifahrertür zu befreien.
Als der 28-Jährige nach nur sechs Minuten aus dem Wasser gezogen wurde, war er bewusstlos und hatte keinen Puls mehr.
Nach der Rettung begann der Kampf ums Überleben
Der Mann wurde noch an der Unfallstelle versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte ihn erfolgreich wiederbelebten. Später wurde er in eine Spezialklinik im Raum Columbus verlegt. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.
Besonders bemerkenswert: Die Feuerwehrleute sprangen laut Feuerwehrchef Henderson ohne spezielle Schutzausrüstung ins Wasser.
"Was diese Mannschaft geleistet hat und wie gut sie zusammengearbeitet hat - das war außergewöhnlich", so Henderson.
Auch Feuerwehrmann Kyle Gallagher zeigte sich nach der Rettung erleichtert. Es sei ihre Aufgabe, Menschen die bestmögliche Überlebenschance zu geben - nun hoffe er, dass sich der 28-Jährige vollständig erholen werde.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Canton City Fire Department