Pick-up landet kopfüber im Wasser: Mutige Feuerwehr kämpft um das Leben des Fahrers

Canton (Ohio/USA) - Dramatische Szenen auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Ohio: Ein 28-jähriger Mann verlor mit seinem Pick-up die Kontrolle, schoss über den Mittelstreifen, durchquerte die Gegenfahrbahn und stürzte in einen Bach. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb kopfüber im Wasser liegen. Nur der mutige Einsatz mehrerer Feuerwehrleute rettete dem Fahrer das Leben.

Der Pick-up überschlug sich und blieb kopfüber im Nimishillen Creek liegen. © Screenshot/Facebook/Canton City Fire Department

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Interstate 77 nahe Canton, wie People berichtet.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Pick-up zunächst einen Reifen verliert, anschließend von der Fahrbahn abkommt und im Nimishillen Creek landet.

Passanten reagierten sofort und machten zufällig vorbeifahrende Feuerwehrleute auf das Unglück aufmerksam.

Gemeinsam kletterten die Einsatzkräfte über einen rund zwei Meter hohen Zaun und kämpften sich durch das tiefe Wasser zu dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug.

Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den eingeklemmten Fahrer durch die Beifahrertür zu befreien.

Als der 28-Jährige nach nur sechs Minuten aus dem Wasser gezogen wurde, war er bewusstlos und hatte keinen Puls mehr.