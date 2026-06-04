Paar renoviert Kirche von 1872: Dann macht es eine rätselhafte Entdeckung

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Während ein Paar aus New York eine Kirche renoviert, entdeckt es etwas Unglaubliches. Von außen erkennen sie etwas, das sie von innen nicht finden.

Von Benjamin Schön

Waterville (New York) - Zwei Fenster einer alten Kirche lassen das ganze Internet rätseln. Ein Paar aus den USA renoviert ein Gotteshaus von 1872 in New York. Mitten im Umbau stießen die beiden auf ein Detail, das niemand erklären kann. Und je tiefer sie graben, desto größer wird das Rätsel hinter den Mauern.

Lauren Gunderman (31) und ihr Partner haben die Kirche im vergangenen Jahr gekauft.
Lauren Gunderman (31) und ihr Partner haben die Kirche im vergangenen Jahr gekauft.  © Bildmontage: Instagram 127eastmain

Lauren Gunderman (31) und ihr Partner verwandeln die "Stately on Main", eine ehemalige presbyterianische Kirche in Waterville, in eine Eventlocation.

Eigentlich ein klarer Plan, bis ihnen zwei Fenster auffallen. Außen sichtbar, innen aber ohne erkennbaren Raum dahinter.

"Wir haben uns gefragt: Wo führt das bitte hin?", sagen sie später in Videos, die Millionen Menschen erreichen.

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Die Idee eines geheimen Raums ist sofort da – und lässt sie nicht mehr los.

Die Spekulationen im Netz um geheimen Raum beginnen

Von außen sehen sie die Fenster, doch von innen kommen sie nicht in den Raum.
Von außen sehen sie die Fenster, doch von innen kommen sie nicht in den Raum.  © Screenshot: Instagram 127eastmain

Das Paar beginnt zu suchen. Erst fliegen sie mit einer Drohne zu dem Fenster, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Dann werden Wände geprüft, Verkleidungen geöffnet, Deckenbereiche untersucht. Sogar durch Bodenöffnungen versuchen sie, den mysteriösen Bereich zu finden.

"Wir dachten wirklich, da muss etwas sein", erzählen sie. Doch jeder Versuch endet gleich: kein Raum, nur alte Bausubstanz.

Währenddessen wird das Rätsel im Netz zum Hit. Millionen schauen zu, diskutieren, spekulieren – von versteckten Kammern bis zu düsteren Theorien ist alles dabei.

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Am Ende bringt eine Erklärung etwas Ruhe ins Mysterium: Fachleute vermuten, dass die Fenster einst zum Orgelbereich gehörten. Als die Orgel später elektrifiziert wurde, wurde der Bereich vermutlich baulich verändert oder verschlossen.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram 127eastmain

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