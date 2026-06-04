04.06.2026 16:06 Paar renoviert Kirche von 1872: Dann macht es eine rätselhafte Entdeckung

Während ein Paar aus New York eine Kirche renoviert, entdeckt es etwas Unglaubliches. Von außen erkennen sie etwas, das sie von innen nicht finden.

Von Benjamin Schön

Waterville (New York) - Zwei Fenster einer alten Kirche lassen das ganze Internet rätseln. Ein Paar aus den USA renoviert ein Gotteshaus von 1872 in New York. Mitten im Umbau stießen die beiden auf ein Detail, das niemand erklären kann. Und je tiefer sie graben, desto größer wird das Rätsel hinter den Mauern.

Lauren Gunderman (31) und ihr Partner haben die Kirche im vergangenen Jahr gekauft. © Bildmontage: Instagram 127eastmain Lauren Gunderman (31) und ihr Partner verwandeln die "Stately on Main", eine ehemalige presbyterianische Kirche in Waterville, in eine Eventlocation. Eigentlich ein klarer Plan, bis ihnen zwei Fenster auffallen. Außen sichtbar, innen aber ohne erkennbaren Raum dahinter. "Wir haben uns gefragt: Wo führt das bitte hin?", sagen sie später in Videos, die Millionen Menschen erreichen. USA "Wir werden sterben": Wanderer filmen dramatische Begegnung mit Grizzlybären Die Idee eines geheimen Raums ist sofort da – und lässt sie nicht mehr los.

Die Spekulationen im Netz um geheimen Raum beginnen