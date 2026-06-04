Paar renoviert Kirche von 1872: Dann macht es eine rätselhafte Entdeckung
Waterville (New York) - Zwei Fenster einer alten Kirche lassen das ganze Internet rätseln. Ein Paar aus den USA renoviert ein Gotteshaus von 1872 in New York. Mitten im Umbau stießen die beiden auf ein Detail, das niemand erklären kann. Und je tiefer sie graben, desto größer wird das Rätsel hinter den Mauern.
Lauren Gunderman (31) und ihr Partner verwandeln die "Stately on Main", eine ehemalige presbyterianische Kirche in Waterville, in eine Eventlocation.
Eigentlich ein klarer Plan, bis ihnen zwei Fenster auffallen. Außen sichtbar, innen aber ohne erkennbaren Raum dahinter.
"Wir haben uns gefragt: Wo führt das bitte hin?", sagen sie später in Videos, die Millionen Menschen erreichen.
Die Idee eines geheimen Raums ist sofort da – und lässt sie nicht mehr los.
Die Spekulationen im Netz um geheimen Raum beginnen
Das Paar beginnt zu suchen. Erst fliegen sie mit einer Drohne zu dem Fenster, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Dann werden Wände geprüft, Verkleidungen geöffnet, Deckenbereiche untersucht. Sogar durch Bodenöffnungen versuchen sie, den mysteriösen Bereich zu finden.
"Wir dachten wirklich, da muss etwas sein", erzählen sie. Doch jeder Versuch endet gleich: kein Raum, nur alte Bausubstanz.
Währenddessen wird das Rätsel im Netz zum Hit. Millionen schauen zu, diskutieren, spekulieren – von versteckten Kammern bis zu düsteren Theorien ist alles dabei.
Am Ende bringt eine Erklärung etwas Ruhe ins Mysterium: Fachleute vermuten, dass die Fenster einst zum Orgelbereich gehörten. Als die Orgel später elektrifiziert wurde, wurde der Bereich vermutlich baulich verändert oder verschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram 127eastmain